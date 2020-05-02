الاتحاد التونسي يضع 20 شرطاً لاستئناف الدوري

المصدر: دبي - عدنان الغربي

وضع الاتحاد التونسي لكرة القدم دليل الإجراءات الصحية لمشروع عودة دوري الرابطة المحترفة يتضمن 20 شرطا، داعيا الأندية إلى احترامها والعمل بها من أجل استئناف المباريات في أفضل الظروف وتعزيز الإجراءات الوقائية لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا.

1-عودة التمارين عبر نظام المجموعات المصغرة (تضم كل مجموعة 6 لاعبين كعدد أقصى) لمدة أسبوع.

2-يرافق كل مجموعة فني واحد وشخص واحد من الجهاز الطبي وإداريان (أحدهما عامل المهمات عند الضرورة).

3-تعقيم غرفة تبديل الملابس ودكة الاحتياط وكل الفضاءات المغلقة والممرات.

4-عودة التدريبات الجماعية في فضاءات مفتوحة أسبوعا بعد التمارين الفردية.

5-تقام المباريات دون حضور جمهور.

6-يسمح بوجود 45 شخصا في الملعب كعدد أقصى أثناء الحصة التدريبية.

7- القيام بالتحاليل والفحوصات الضرورية.

8-تجميع اللاعبين في تونس العاصمة وعزلهم في فندق أسبوع أو أسبوعين قبل انطلاق المباريات الرسمية وإلى غاية انتهاء الموسم (تحديد مدة الحجر الصحي من اختصاص الجهات المعنية).

9-إعادة التحاليل الطبية مباشرة قبل الدخول إلى الفندق.

10- إجراء التحاليل الطبية طيلة إقامة الأندية عن طريق نظام الاختيار العشوائي (مجموعة من 5 أو 10 لاعبين).

11- منع التدريب في الفضاءات المغلقة.

12-استئناف المباريات بعد شهر واحد من انطلاق التدريبات دون حضور جمهور مع السماح بدخول 35 شخصا لكل فريق (لاعبون ومسؤولون).

13- يحصل كل فريق على 8 بطاقات دخول للأجهزة الطبية والإدارية المرافقة.

14-جامعي الكرات لا يتجاوز عددهم 6 ويشترط ارتدائهم الكمامات.

15-إجراء فحوصات طبية يومية من قبل طبيب كل فريق وإرسالها التقارير إلى اللجنة الطبية بالاتحاد.

16-إعادة التحاليل الطبية كلما طلبت وزارة الصحة ذلك.

17-تشمل عملية الحجر أو العزل كل الفرق في إحدى الفنادق بتونس العاصمة أو ضواحيها.

18- يتم عزل الحكام في فندق طيلة فترة الجولات المتبقية.

19-تقام جميع المباريات على ملاعب العاصمة وضواحيها.

20- مساعدة الأندية ماديا لمواجهة مصاريف الإقامة في الفندق.

وأكد الاتحاد التونسي لكرة القدم على احترام كل قرارات مؤسسات الدولة وأولوياتها في سياستها العامة لمواجهة جائحة كورونا، إضافة إلى أن العودة إلى التمارين الفردية والجماعية والمباريات يخضع لإذن من الجهات المعنية.

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