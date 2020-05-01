الأهلي المصري والرجاء المغربي يتفوقان على عمالقة أوروبا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

تصدر النادي الأهلي المصري استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية لاختيار أفضل شعار لأندية العالم وتفوق إلى غاية الآن على عمالقة أوروبا بما في ذلك ريال مدريد وبرشلونة وليفربول ومانشستر يونايتد وتشلسي، منفرداً في الصدارة برصيد 254,6 ألف صوت.

وجاء الرجاء المغربي في المركز الثاني خلف الأهلي بـ246 ألف صوت ثم فلومنينيسي البرازيلي بـ101 ألف صوت وفنربخشة التركي بـ59 ألف صوت ثم كولو كولو التشيلي بـ51 ألف صوت.

فيما حل ريال مدريد في المركز السادس بـ47,5 ألف صوت يليه ليفربول بـ35,6 ألف صوت ثم سيسكا موسكو بـ34 ألف صوت وحل برشلونة في المركز التاسع بـ29 ألف صوت.

وتضم القائمة 32 نادياً منها بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند ونابولي وسلتيك وروما ونيويورك سيتي وأياكس أمستدردام.

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