رامز مجنون رسمي" يُغرم نجم الزمالك نصف مليون جنيه"

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، توقيع عقوبة مالية ضخمة على طارق حامد لاعب وسط الفريق، بسبب ظهوره في إحدى حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال شهر رمضان.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": "سلوكيات رامز مع ضيوفه تصل إلى حد الشروع في قتل، ويؤثر على سلوكيات المجتمع".

وتابع: "لا أعرف من مِن لاعبي الزمالك شارك بالبرنامج، لكن سيتم معاقبة أي لاعب يظهر في البرنامج بغرامة مالية قدرها نصف مليون جنيه، أبلغت طارق حامد بالعقوبة بنفسي، وقلت له 500 ألف جنيه خصم منك، لأنك ذهبت لهذا الولد، وتقبل الأمر".

وأشار منصور في حديثه إلى أن عقود لاعبي الفريق تنص على ضرورة الحصول على إذن من النادي، حال الظهور في أي برنامج تليفزيوني.

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