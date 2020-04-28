استئناف الدوري السوري 29 مايو

المصدر: متابعة - إيهاب زهدي

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، عن استئناف الدوري اعتباراً من 29 مايو القادم، على أن يسمح للأندية المشاركة في البطولة، بمعاودة تدريباتها استعدادا للبطولة اعتبارا من الأول من الشهر نفسه، بشرط مراعاة إجراءات السلامة لناحية التباعد الزمني والمكاني بين اللاعبين.

وأعلن اتحاد الكرة في بيان له أن قراره باستئناف البطولة جاء بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على استئناف مباريات الدوري العام لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم لفئة الرجال دون جمهور، وعلى كتاب الاتحاد الرياضي، وحرصاً على استكمال خطة النشاط الكروي للموسم 2019-2020، وعلى ضوء تخفيف الإجراءات الاحترازية وتماشيا مع الإجراءات التي اتخذها الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا.

من جهة ثانية، قرر اتحاد الكرة تكليف لجان مختصة لمراقبة تنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية الصادرة عن الفريق الحكومي بما يضمن المحافظة على عوامل السلامة والصحة المتعلقة بالتصدي لانتشار فيروس كورونا، ومنها إجراء فحوصات طبية للاعبي الفرق المشاركة للتأكد من خلوهم من الإصابة.

وكان اتحاد الكرة السوري، قد اوقف النشاط الكروي لكافة الدرجات والفئات اعتباراً من 14 مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، وتوقفت بطولة الدوري الممتاز بعد مرحلتها السادسة عشرة التي واصل فيها تشرين الساحلي صدارته بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

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