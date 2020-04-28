عرض إنجليزي للدوسري نجم الهلال

المصدر: (الرياض- أ ف ب)

أكد سالم الدوسري لاعب نادي الهلال السعودي لكرة القدم، أنه تلقى عرضاً للعب في أحد أندية الدوري الإنجليزي، دون الكشف عن هوية النادي.

وقال في تصريحات عبر إذاعة «إم.بي.سي.إف.إم»، إنه يتطلع لخوض تجربة احتراف جديدة، حيث سبق له أن لعب في صفوف فريق فياريال الإسباني، في تجربة قصيرة لمدة ستة أشهر، مشيراً إلى أنه تلقى بالفعل عرضاً من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز. وأشار إلى أنه لن يتردد في قبول الفرصة.

وكان الدوسري انضم لصفوف فياريال الإسباني على سبيل الإعارة من الهلال، في يناير عام 2018، حيث خاض تجربة الاحتراف الأولى في مسيرته، والتي دامت لستة أشهر فقط.

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