وزيرة سودانية توقف تدريبات فريق "هاو" وتوزع عليه الكمامات

المصدر: متابعة - محمد فضل

أوقفت وزيرة الشباب والرياضة السودانية ولاء البوشي، تمريناً للاعبين يتبعون أحد أندية الدرجة الأولى ويقومون بالتدريبات اثناء فترة الحظر التي اقرتها السلطات السودانية من الساعة الواحدة ظهراً وحتى السادسة صباحاً بسبب تفشي وباء كورونا وقامت البوشي بتسجيل زيارة مفاجئة لميدان دار السلام المغاربة الشهير بـ(ميدان المولد) وذلك بضاحية الحاج يوسف جنوب العاصمة السودانية الخرطوم .

وأمرت الوزيرة بإيقاف التمرين فوراً، كما تحدثت مع اللاعبين عن خطورة الأمر، وقالت إن التجمعات الرياضية ممنوعة وتساعد على انتشار وباء (كورونا). ولقى حديث الوزيرة، تفاعلاً منقطع النظير من اللاعبين الذين وعدوها بعدم تكرار هذا الخطأ مجدداً. وقامت البوشي قبل مغادرتها بتوزيع كمامات للاعبين ووجهت بأغلاق الملعب .