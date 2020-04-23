الشلهوب: جماهير الهلال سر نجاحاتنا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتبر محمد الشلهوب نجم نادي الهلال السعودي، أن جماهير الفريق تعتبر سر نجاحاته على المستوى المحلي والقاري، وجاء ذلك في بث مباشر أجراه الشلهوب مع زميله هتان باهبري، عبر تطبيق انستغرام، وأكد المهاجم البالغ من العمر 39 عاماً، أهمية جماهير الهلال في تحقيق الانتصارات.

وقال الشلهوب: "السر وراء انتصارات الهلال يعود لجماهيره الكبيرة، والعمل الشاق لجميع اللاعبين والمنظومة، وشهادتي في جمهور الهلال مجروحة، ومهما تحدثت عنهم لن أوفيهم حقهم، وهم الرقم الصعب، الذي يقود طموحنا نحو الأفضل باستمرار، وجميع اللاعبين بالفريق أصدقائي ومقربين لي وأحبهم بشدة،

ونحن مثل العائلة، والعمل الصادق هو الذي يقودك لتحقيق النجاح، وهذا ما يحدث معنا".

كما تحدث الشلهوب عن فوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019، بعد انتظار 19 عاماً من الفوز بلقب بطولة الأندية الآسيوية عام 2000، وأوضح: "بكيت بعد التتويج بدوري أبطال آسيا 2019، لأن هذه البطولة عملنا عليها لسنوات ولكون هذا الجيل يستحق هذا الإنجاز، وبكل تأكيد سعادتي كبيرة بالفوز بالبطولة الآسيوية بنسختيها القديمة والجديدة، وللكيان الهلالي الذي نحبه كثيرا ونفعل كل ما في وسعنا لأجله، وقادرون على تكرار ذلك مرة أخرى بإذن الله".

وشدد اللاعب الفائز أيضاً بلقب كأس السوبر الآسيوية وبطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس على أهمية المحافظة على الزخم، وقال: "ريال مدريد عاش فترة بعيداً عن لقب دوري أبطال أوروبا، وحينما فك العقدة، حصده لعدة مرات وعلينا أن نفعل مثله ونواصل عملنا الجاد وسنفوز بالبطولة لسنوات أخرى"