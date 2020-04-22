تخفيض عقود لاعبي ومدربي الدوري السعودي 50%

المصدر: دبي - البيان الإلكتروني

أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بياناً رسمياً، فررت فيه تخفيض عقود اللاعبين والمدربين والأجهزة الفنية، وذلك بسبب فيروس كورونا.

وأكد البيان الرسمي الذي صدر اليوم، الأربعاء، عن الرابطة، أن نسبة تخفيض رواتب اللاعبين والمدربين والأجهزة الفنية ستصل إلى 50%.

وحددت الرابطة 6000 ريال، أو ما يعادلها بأي عملة، حدا أدنى للرواتب، خلال فترة تعليق مباريات كرة القدم.

ووفقاً لبيان نشره الحساب الرسمي للرابطة على "تويتر"، فإن ذلك يأتي لمواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، وما صاحبها من إجراءات احترازية، فضلا عن تعليق الأنشطة الرياضية، اعتبارًا من 15 مارس الماضي.