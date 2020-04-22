عصام الحضري: عفواً.. حققت ما لم يحققه الدعيع

المصدر: البيان الإلكتروني



أكد عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر السابق، أن المقارنة بينه وبين محمد الدعيع حارس مرمي السعودية الأسبق، لست في محلها.

وقال الحضري: "هناك خبراء ونقاد من يقولون ذلك، وبالنسبة لي أخذت جائزة أفضل حارس في إفريقيا 3 مرات، وحققت كأس أمم إفريقيا 4 مرات ولم يسبقني إلى ذلك حارس آخر، ولا أتوقع أن يكون الدعيع قد حقق ما حققته، ويبقى حب الناس أهم لقب لي ولمحمد الدعيع".

وأضاف: "أتابع العديد من الأندية السعودية، واأقدر نادي الهلال كثيراً، ولدي صداقات شخصية مع عدد من لاعبيه مثل ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب والمعيوف ومحمد الدعيع وسامي الجابر، إلى جانب متابعتي لهذا الفريق الكبير وهنأتهم بدوري أبطال آسيا 2019، وهو إنجاز يحسب للوطن العربي ككل".

وتابع: "تمنيت الاحتراف في الهلال، وأشيه الهلال والأهلي المصري ببرشلونة وريال مدريد بالعمل المتواصل وتحقيق البطولات".

وأكمل: "أتوقع عدم عودة الدوريات في العالم وليس في السعودية فقط، لأن عودة اللاعبين إلى التدريبات ستأخذ وقتًا طويلًا أقلها شهر، ومن وجهة نظري أرى إبقاء الوضع كما هو عليه، والتفكير في الموسم الجديد".