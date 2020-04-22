بلماضي يسعى لضم نجل زيدان للمنتخب الجزائري

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكر صحيفة"سبورت" الكتالونية أن مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي يرغب في استدعاء لوكا زيدان، حارس مرمى ريال مدريد المعار حاليا إلى راسينغ سانتاندير، نجل زين الدين زيدان مدرب "النادي الملكي".

وحسب صحيفة"سبورت" الكتالونية، يسعى بلماضي لضم لوكا إلى صفوف "محاربي الصحراء"، أملا في الهبوط بمعدل أعمار المنتخب، المتوج بكأس الأمم الإفريقية 2019.

ويمتلك المنتخب الجزائري حارسين عمر كل منهما 33 عاما، وهما رايس مبولحي وعز الدين دوخة، فيما يبلغ عمر لوكا الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسبانية 21 عاما، بحسب "روسيا اليومط.

وأشارت الصحيفة، أن جمال بلماضي طلب من اتحاد كرة القدم الجزائري، اتخاذ الإجراءات اللازمة، حتى يتمكن لوكا زيدان من تمثيل منتخب الجزائر، باعتبار أن والده يحمل الجنسية الجزائرية بجانب الفرنسية.

وذكرت العديد من التقارير أن لوكا زيدان يرغب في تمثيل المنتخب الجزائري، ويسعى لعقد جلسة مع بلماضي في أقرب وقت ممكن للحديث حول الأمر.