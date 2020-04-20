الزمالك ينفي تفاوضه مع صالح جمعة

المصدر: (القاهرة - د ب أ )

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك أن النادي لن يدخل في مفاوضات من أجل ضم صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال في تصريحات تلفزيونية: «صالح جمعة لا يلعب في النادي الأهلي ولم يشارك منذ فترة طويلة، فلماذا يتعاقد معه الزمالك»، وشدد إسماعيل يوسف على أن هدفهم في الفترة المقبلة هو التجديد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

من ناحية أخرى أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري أن إلغاء الدوري صعب، وسيكلف الأندية خسائر كبيرة، ولكن هناك بعض الظروف الاستثنائية في الوقت الحالي.