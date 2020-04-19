طائرة خاصة تنقل غوميز "أسد الهلال" لزيارة أهله

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نشر الفرنسي بافيتيمبي غوميز محترف الهلال السعودي، صورة شخصية له وهو في طريقه لصعود طائرة خاصة، ليقوم برحلة لزيارة الأهل، في ظل توقف النشاط الرياضي في السعودية، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وغرد غوميز على الصورة عبر حسابه الشخصي في "تويتر": "مغادرة فورية للقاء عائلتي، أود أن أشكر وزارة الصحة والحكومة السعودية، وكل من يعمل كل يوم لتنفيذ الإجراءات المناسبة والوقائية في هذه الأيام الصعبة".

وكان عدد كبير من لاعبي العالم، قد اضطروا لاستئجار طائرات خاصة للسفر إلى بلدانهم في ظل توقف حركة الطيران العالمية، ضمن الإجراءات التي اتخذتها كل دول العالم تقريباً للحد من انتشار الفيروس.