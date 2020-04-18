تبرعات الكرة الجزائرية تكافح «كوفيد 19»

المصدر: الجزائر ـ د ب أ

أنهى اتحاد الكرة الجزائري حملة التبرعات التي أطلقها لدعم الصندوق الوطني للتضامن مع متضرري جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وكشف خير الدين زطشي رئيس الاتحاد، عن تقديم عائلة الكرة الجزائرية نحو 1.5 مليون دولار للمساهمة في مواجهة الفيروس.

وبلغت مساهمة الاتحاد الجزائري بحسب بياناته الرسمية 300 ألف دولار، مقابل 200 ألف دولار لأندية الدرجة الأولى المحترفة، وأكثر من 100 ألف دولار لرابطة دوري المحترفين. وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الجزائري أن حساب التضامن مع متضرري كورونا سيبقى مفتوحاً، وكشف عن فتح حساب بالنقد الأجنبي استجابة لرغبة المقيمين خارج الجزائر في التبرع لمكافحة الفيروس.