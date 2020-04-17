رحيل حسن المصري أشهر مدرب سوداني

المصدر: دبي-ياسر قاسم

توفى صباح الجمعة المدرب الدكتور حسن محمد عثمان الشهير بـ "حسن المصري" أشهر المدربين في كرة القدم السودانية، ويعد المصري المدرب الوحيد الذي تولى تدريب قطبي الكرة السودانية "الهلال والمريخ" والمنتخب السوداني في فترات متلاحقة، زيادة على تدريبه لفريق الموردة أكثر من مرة، وارتبط بفريق المريخ في فترتين متباعدتين.

واكتفى المصري في آخر سنواته بالإهتمام بالفرق السنية وتأسيس مدرسة لكرة القدم، اتساقاً مع مشواره العملي في كلية التربية الرياضية بجامعة السودان التي جلس على عمادتها عدة سنوات، وينحدر الدكتور حسن المصري من شمال السودان لعائلة سودانية مصرية، وتلقى تعليمه الجامعي في جمهورية مصر العربية.