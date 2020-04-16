مصير غامض لقمة الأهلي المصري والريال

المصدر: (القاهرة - د ب أ)

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أن مصير مباراة فريقه مع ريال مدريد الإسباني، بات غامضاً بسبب فيروس كورونا. وأضاف عبدالحفيظ أن المباراة التي كانت ستجمع بين الأهلي وريال مدريد، في أغسطس المقبل بات مصيرها غامضاً، بسبب الوباء. وفي سياق آخر، قال إنه لا نية لتجميد عضوية أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول، بعد إعلان انضمامه لفريق بيراميدز الذي ينافس في الدوري المصري الممتاز. وأضاف إن «علاقة النادي التاريخية مع كل اللاعبين مبنية على الاحترام».