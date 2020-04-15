ألتون لاعب الوحدة السعودي أقصر لاعبي العالم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

عادة ما ينظر إلى اللاعبين قصار القامة على أنهم أصحاب مهارات فنية خاصة، وهناك العديد من النجوم الذين لا يتميزون بالأطوال، مثل دييغو مارادونا وليونيل ميسي وخوان ماتا وسانتي كازورلا، ويبقى السؤال المطروح، من هو أقصر اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وأبحر موقع "سبورت سكيدا"، في تاريخ الكرة، ليحصر قائمة بأقصر 10 لاعبين، وتصدرهم البرازيلي ألتون خوسيه كزافييه جوميز (1.54 متر)، لاعب خط الوسط بنادي الوحدة السعودي، والذي عرف طريق النجومية عندما وقع عقداً للعب في صفوف نادي ستيوا بوكوريستي الروماني عام 2007.

وفي المركز الثاني، الأرجنتيني دانيال ألبرتو فيلالفا باريوس (1.54 متر)، وهو مهاجم غوياس اسبورت كلوب البرازيلي، وكان أصغر لاعب يلعب مع ريفر بليت الأرجنتيني و16 عاماً و7 أشهر ويومين، وذلك عام 2009، وشارك هذا اللاعب البالغ من العمر (27 عاماً) مع الأرجنتين في كأس العالم تحت 17 سنة عام 2009.

وتضم القائمة أيضاً، البولندي مارسين جاروش (1.55 متر)، وصموئيل بيتر لي (1.57 متر)، والمعروف أيضاً باسم "بج سام"، وكان لاعباً في ليفربول، كما عمل ضمن الجهاز الفني لأكثر من مدرب للفريق، والذي شارك معه لاعباً في 197 مباراة من 1976 إلى 1986.

والبرتغالي روي جيل سواريس دي باروس (1.6 متر)، وسبق أن مثل أندية بورتو ويوفنتوس ومرسيليا، في أواخر ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وسجل 43 هدفاً في 191 مباراة مع بورتو.

والإنجليزي ليفي بورتر (1.6 متر)، وليس لديه نادي حالياً، وآخر نادي لعب له كان ميلتون تاون في عام 2019، وهو نتاج أكاديمية الشباب في ليستر سيتي، وسبق أن مثل فرق إنجلترا تحت 16 و17 سنة في أوائل عام 2000.

والأرجنتيني ماكسيميليانو نيكولاس موراليس (1.6 متر)، ويلعب في صفوف نادي نيويورك سيتي، ولقبه "قارورة صغيرة"، وكان جزءً من منتخب بلاده الفائز ببطولة كأس العالم تحت 20 سنة.

والبرازيلي مادسون فورماجيني كاريد (1.6 متر)، لاعب نادي فورتاليزا، والذي انطلق من فاسكو دا جاما، ثم غادر إلى سانتوس، ليشارك في مشاجرة مع المعجبين في دردشة فيديو، إلى جانب زميليه في الفريق زي إدواردو وفيليبي، قبل أن يعتذر، ويقرر الرحيل إلى كولومبيا، والجنوب أفريقي بينديكت فيلاكازي (1.57 متر)، ولقبه "نابليون الصغير".