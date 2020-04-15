"الفيفا" ينصف النقاز على حساب الزمالك

المصدر: وكالات

تلقى اتحاد الكرة المصري اليوم الأربعاء، خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بشأن القضية التي رفعها المدافع التونسي حمدي النقاز، ضد فريقه السابق الزمالك المصري.

وتضمن الخطاب، أحقية النقاز فى 288 ألف دولار مستحقات مكافآت من الزمالك، كما فرض "الفيفا" على الفريق المصري، دفع غرامة قدرها مليون و19 ألف دولار لصالح النقاز.

وطالب "الفيفا" الزمالك، بسداد المستحفات للاعب خلال 45 يوما وإلا سيتم منعه من تقييد لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكان النقاز رحل بشكل مفاجئ عن صفوف الزمالك، بعدما فسخ عقده من جانب واحد، بسبب تأخر الحصول على مستحقاته خلال شهر ديسمبر الماضي، قبل أن يتقدم اللاعب بشكوى ضد الفريق المصري للاتحاد الدولي من أجل إنصافه.