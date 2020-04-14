الكوكي يشكو الهلال السوداني إلى «فيفا»

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

تقدم نبيل الكوكي مدرب الهلال السوداني السابق بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد النادي، مطالباً بمستحقاته المالية التي لم يتسلمها حتى لحظة مغادرته السودان، وفشلت بعدها محاولاته في الوصول لحل مع النادي.

ومن ناحية أخرى شرع مجلس إدارة نادي المريخ في تقديم شكوى ضد اتحاد كرة القدم السوداني إلى «فيفا»، بسبب القرار القاضي بإلغاء الجمعية العمومية الخاصة بالنظام الأساسي، وقلل نائب رئيس اللجنة القانونية باتحاد كرة القدم السوداني محمد حلفا، من خطوة نادي المريخ بشأن الشكوى.

وقال حلفا أمس إنه يأمل أن يكمل مجلس المريخ شكواه ويدفع بها إلى (فيفا) حتى يدرك فداحة الخطأ الذي ارتكبه في إجراءات الجمعية العمومية للنادي.