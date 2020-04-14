النقاز يرغب بالعودة إلى النجم

المصدر: (تونس - صالح قادري)

أوضح المدافع الدولي التونسي حمدي النقاز، أن العودة إلى فريقه الأول النجم الساحلي، أمنية يسعى إلى تحقيقها في المستقبل القريب وقال النقاز إن ما يعيق هذه العودة، عدم تحمس بعض المسؤولين الحاليين بالنادي لقدومه، وأكد النقاز أنه قبل الانضمام إلى فريق ليتواني يلعب له حالياً، قدم تنازلات مادية كبيرة، من أجل العودة إلى النجم ، لكن الأمور تعطلت في آخر لحظة، وذكر النقاز أنه تلقى عرضين غير رسميين من الأهلي المصري والترجي ، إلا أنه لا يزال في الانتظار، ومن جانب آخر، أفاد مصدر مقرب من مدافع الترجي التونسي إيهاب المباركي، أن هذا الأخير، بدأ في مفاوضات مع الزمالك المصري.