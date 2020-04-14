50 % تخفيض رواتب لاعبي الهلال السعودي

المصدر: (الرياض - أ ف ب)

أعلن نادي الهلال السعودي أن لاعبيه وأعضاء الجهازين الفني والإداري قاموا بـ«مبادرة» تخفيض رواتبهم إلى النصف في الفترة الراهنة، في ظل توقف مباريات كرة القدم بسبب فيروس «كورونا».

وأشار النادي عبر حسابه على «تويتر» إلى أن أعضاء فريق الهلال الأول لكرة القدم قدموا مبادرة بتخفيض رواتبهم الشهرية بنسبة 50 % أثناء فترة تعليق المنافسات بسبب الفيروس.

وأوضح النادي: تأتي هذه المبادرة سعياً من اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري لتمكين النادي من تلافي أي آثار اقتصادية سلبية بسبب وباء «كورونا»، معرباً عن تثمين مجلس الإدارة للمبادرة التي تعكس تكاتف اللاعبين مع ناديهم .