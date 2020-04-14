حكيمي ينضم إلى «خلك نشيط وخلك سليم»

المصدر: (دبي-عدنان الغربي)

انضم أشرف حكيمي، نجم المنتخب المغربي ولاعب ريال مدريد المعار إلى بروسيا دورتموند، إلى مبادرة «خلك نشيط، وخلك سليم»، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، لتحفيز أفراد المجتمع على البقاء في البيت، ضمن الإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وأعلن حكيمي انضمامه إلى المبادرة عبر مقطع فيديو نشره المجلس على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال فيه «أهلاً أصدقائي في دبي والإمارات، ابقوا في المنزل، كونوا آمنين ونشيطين، ولا تنسوا التدريب».

وتحظى المبادرة بتفاعل كبير محلياً وعالمياً وتضم قائمة النجوم العالميين الذين انضموا لها ريان غيغز وكولينا وأبيدال، لويس فيغو، روبرتو كارلوس، نيكولا أنيلكا، باتريك كلوفيرت.