تمديد تعليق الدوري العراقي حتى نهاية أبريل

المصدر: أ ف ب

قررت الهيئة الموقتة لادارة الاتحاد العراقي لكرة القدم استمرار تعليق مسابقة الدوري حتى نهايةابريل الحالي، وذلك انسجاماً مع رسالة الاتحاد الدولي "فيفا" المتعلقة بالاوضاع الصحية في العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الهيئة في بيان الاثنين "تماشيا مع رسالة الاتحاد الدولي (فيفا) المتعلقة بجائحة كورونا، والاجراءات المتخذة عالميا ازاؤها، قررت الهيئة الموقتة استمرار تعليق مسابقة الدوري الى 30 ابريل الجاري وبانتظار ما ستسفر عنه الايام المقبلة".

وواجه الموسم الكروي في العراق صعوبات حتى قبل تفشي فيروس "كوفيد-19"، اذ أوقف الدوري في أكتوبر الماضي على خلفية الاحتجاجات المطلبية الواسعة التي شهدتها بغداد ومحافظات الجنوب العراقي.

وفي فبراير الماضي، استؤنفت البطولة لكن بصيغة جديدة تعتمد نظام الدوري لمرحلة واحدة بمشاركة 15

فريقا (14 مباراة لكل فريق دون ذهاب وإياب، أي لقاء واحد بين كل فريقين بدلا من لقاءين)، بعد انسحاب طوعي لخمسة فرق ضمنت بقاءها في الموسم المقبل.

ثم اتخذ قرار تعليق الموسم اعتبارا من 11 مارس بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أحدث فوضى عارمة في روزنامة الأحداث الرياضية حول العالم، وتسبب بإرجاء غالبيتها وحتى الى إلغاء بعضها.