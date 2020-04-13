لاعبو الهلال السعودي يخفضون رواتبهم 50 %

أعلن نادي الهلال السعودي أن لاعبيه وأعضاء الجهازين الفني والإداري قاموا بـ"مبادرة" تخفيض رواتبهم إلى النصف في الفترة الراهنة، في ظل توقف مباريات كرة القدم بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأورد النادي عبر حسابه على "تويتر": "قدم أعضاء فريق الهلال الأول لكرة القدم مبادرة بتخفيض رواتبهم الشهرية بنسبة 50% أثناء فترة تعليق المنافسات الرياضية بسبب جائحة فيروس كورونا، تأتي هذه المبادرة سعياً من اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري لتمكين النادي من تلافي أي آثار اقتصادية متوقعة بسبب جائحة كورونا".
كما أعرب النادي عن تثمين مجلس الإدارة لمبارة أعضاء فريق الهلال الأول لكرة القدم التي تعكس مدى استشعارهم للمسؤولية وتكاتفهم مع ناديهم في مختلف الظروف.
ووصف لاعب الوسط محمد الشلهوب في فيديو له تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المبادرة بأنها "شيء بسيط نقدمه لنادينا وللكرة السعودية".
وأتت خطوة الهلال وسط تقارير صحافية عن اتجاه الأندية السعودية إلى اعتماد إجراء مماثل، ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليه في اجتماع يعقد في وقت لاحق اليوم عبر تقنية الاتصال بالفيديو، يجمع بين ممثلين للاتحاد السعودي ورابطة الدوري ورؤساء الأندية.
وكانت السعودية قد أعلنت منذ 14 مارس، تعليق كامل النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا. وتأتي خطوة نادي الهلال غداة اتخاذ الاتحاد الإماراتي لكرة القدم خطوة مشابهة، بإعلانه السماح للأندية باقتطاع نسبة معينة من الرواتب في ظل توقف المنافسات.