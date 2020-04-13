ماذا يقرأ محمد صلاح في أيام الحظر؟

شارك النجم المصري محمد صلاح متابعيه على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعى "إنستغرام"، صورة من كتاب يقرأه فى أيام الحظر بسبب فيروس كورونا.

وتضمنت إحدى صفحاته عبارة "خمسة وعشرين مليوناً فى هذا الجزء البسيط من الجمهورية"، وتساءل عدد كبير من متابعيه عن اسم الكتاب الذى يقرأه صلاح.

من جهتها، أجابت الهيئة العامة المصرية للكتاب، على سؤال متابعي الفرعون المصري، لافتة إلى أن صلاح يقرأ كتاب "مصر الفرعونية" للدكتور أحمد فخري، وهو من أبرز المؤلفات فى علم المصريات والحضارة المصرية القديمة، والصادر ضمن سلسلة أعمال مكتبة الأسرة.

والكتاب عبارة عن موجز تاريخ مصر منذ أقدم العصور حتى عام 332 قبل الميلاد.

ويعرض الكتاب بعضا من مظاهر الحضارة الفرعونية عبر إشارات عابرة إلى ما توصل إليه المصريون القدماء فى بعض نواحي مدينتهم ويؤكد على فضل الحضارة المصرية القديمة على غيرها من الأمم في شتى ميادين الفكر والفن والعلم والأدب والصناعة والزراعة.