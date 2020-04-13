مباراة افتراضية بين قطبي الكرة المصرية

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، أنه يجرى بحث إقامة مباراة افتراضية، بين فريقي الأهلي والزمالك، قطبي الكرة المصرية، على أن يخصص عائدها لصالح المتضررين من فيروس كورونا المستجد، ولفت وزير الرياضة إلى أنه يجرى التنسيق مع اتحاد كرة القدم المصري، لتنسيق إقامة المباراة عبر شبكة الإنترنت.

وسيتم بيع تذاكر المباراة عبر الوسائل الإلكترونية، ويذهب عائدها لصالح المستشفيات ومواجهة الأضرار التي تسبب فيها فيروس كورونا، مشدداً دور الرياضة في دعم المجتمع. يذكر أن الاتحاد المصري قرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل، كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.