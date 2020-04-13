الترجي يفكر في المدرب لسعد جردة

المصدر: (تونس - صالح قادري)

لفت المدرب لسعد جردة الشابي الأنظار بقيادته الناجحة ونتائجه المميزة مع فريق الاتحاد المنستيري، وكان فريقه أكثر من ند مع أغلب فرق الدوري التونسي هذا الموسم، وفي مقدمتها الترجي التونسي، الذي يبدو أنه اتصل- ولو بطريقة غير مباشرة-

بالمدرب المعني لمعرفة موقفه في صورة تلقيه عرضاً من الترجي، وقد أفاد مصدر قريب جداً من سعد جردة أنه لا يمانع في ذلك، لا سيما وقد سبق له أن تمنى تدريب الترجي، وعلى جانب آخر، تتجه نية مسؤولي النادي الأفريقي نحو تجديد الثقة بالمدرب لسعد الدريدي، الذي بدأ في إعداد قائمة اللاعبين للموسم المقبل.