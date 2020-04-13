بيراميدز يتعاقد رسمياً مع أحمد فتحي

المصدر: (القاهرة - أ ف ب)

أعلن نادي بيراميدز ثالث الدوري المصري لكرة القدم، تعاقده مع المدافع الدولي المخضرم أحمد فتحي لمدة ثلاثة مواسم، في صفقة انتقال حر بعد مسيرة حافلة في صفوف فريقه الأهلي امتدت لأكثر من عشرة أعوام.

ونشر بيراميدز تغريدة على حسابه في «تويتر» كتب فيها «رحّبوا معنا بجوكر الكرة المصرية» في إشارة إلى لقب فتحي لإجادته اللعب في أكثر من مركز.

وبحسب التقارير، عرض الأهلي على اللاعب عقداً لموسمين لقاء 11 مليون جنيه (نحو 700 ألف دولار) في الموسم، بينما طلب اللاعب الحصول على 16 مليوناً (نحو مليون دولار) وهو ما قدمه له بيراميدز.