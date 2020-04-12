فيفا يلزم المريخ بدفع 35 ألف دولار لكوكو

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

تلقى نادي المريخ السوداني رسالة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تشدد فيها بضرورة دفع النادي مبلغ 35 ألف دولار للاعب التوغولي دونو كوكو كونها مستحقات مالية لم يستلمها اللاعب وقت مغادرته النادي في 2018. وكان وكيل اللاعب قد أبلغ إدارة نادي المريخ في وقت سابق، بضرورة سداد مستحقات اللاعب المالية، وإجراء تسوية قبل اللجوء للاتحاد الدولي.

وفي القطب الآخر للكرة السودانية الهلال فقد قام رئيس نيابه الفساد والتحقيقات المالية بإلغاء قرار وكيل النيابة الأعلى، الصادر بالحجز على أصول قناة الهلال، وشطب البلاغ ضد رئيس الهلال أشرف الكاردينال وقالت النيابة، إنه من خلال أقوال الأطراف وكل المستندات أن مواد الاتهام ليست لديها سند قانوني.

وسبق أن أمرت النيابة العامة بالحجز على ممتلكات قناة الهلال الفضائية، ووجهت النيابة العامة مدير مباحث الفساد بمخاطبة الهيئة السودانية للبث المباشر لجرد أجهزة القناة وممتلكاتها.