لسعد جردة أفضل مدرب في تونس

المصدر: (تونس - صالح قادري)

حصل مدرب الاتحاد المنستيري لسعد جردة الشابي على لقب أفضل مدرب في الدوري التونسي للموسم الحالي، خلال استفتاء بمشاركة مدربي وقادة فرق الدرجتين الممتازة والثانية بتونس.

وحصل لسعد جردة الشابي على 11 صوتاً مقابل 8 أصوات لمدرب النادي الأفريقي لسعد الدريدي و3 أصوات لكل من معين الشعباني مدرب الترجي التونسي، وجلال القادري مدرب الملعب التونسي. ويحتل الاتحاد المنستيري حالياً المرتبة الثالثة في الدوري التونسي الممتاز برصيد 31 نقطة من 9 انتصارات و4 تعادلات، كما أنه ترشح إلى الدور ربع النهائي من كأس تونس. والجدير بالذكر أن المدرب لسعد جردة اللاعب السابق للنادي الأفريقي كسب خبرة كبيرة في التدريب بالنمسا، حيث درب فرقاً عدة خصوصاً أنه يدرب في تونس لأول مرة خلال الموسم الحالي.