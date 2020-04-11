الدوري التونسي يعود نهاية مايو

المصدر: تونس - صالح قادري

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم أن يستأنف الدوري الممتاز نشاطه في نهاية شهر مايو المقبل وستمنح للفرق قبل ذلك مدة ثلاثة أسابيع لإجراء التدريبات الإعدادية اللازمة وسيطلب الاتحاد ترخيصاً من السلطات المعنية لتتمكن الفرق من القيام بحصص تدريبية تضم كل واحدة 5 أو 6 لاعبين وفي مساحات مفتوحة على غرار ما هو معمول به حاليا في بعض البلدان.

من جانب آخر اختار احد المواقع الهولندية اللاعب الدولي السابق للنادي الصفاقسي حاتم الطرابلسي من بين افضل لاعبي فريق أجاكس امستردام حيث تواجد ضمن التشكيل الأساسي المثالي للفريق عبر التاريخ وذلك إلى جانب مجموعة من أكبر نجوم العالم الذين لعبوا لاجاكس امستردام وهم فرانك ريكارد ورود كرول وفان باستن والأسطورة يوهان كرويف وكان حاتم الطرابلسي لعب لاجاكس في الفترة من 2001 إلى 2006 قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي الذي لعب لفائدته موسماً واحداً.