الـ«البلاي ستيشن» تجمع نجوم مصر

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

في ظل توقف النشاط الرياضي على مستوى العالم، بسبب تفشي فيروس «كورونا»، لجأ نجوم الكرة المصرية إلى ممارسة هواياتهم المتعددة لكسر حالة الملل، وباتت مواقع التواصل الاجتماعي، هي المنصة التي يستعرض عليها النجوم تلك الهوايات، بنشر صور ومقاطع فيديو لمشاركة معجبيهم في ساعات الحجر المنزلي.

أطلق أحمد الشيخ لاعب الأهلي، دعوة لنجوم الكرة المصرية للخروج من حالة الملل، بالمشاركة في دورة كرة قدم إلكترونية «بلايستيشن»، ويدفع كل مشترك (نحو 6 دولارات)، بينما يحصل الفائز بالبطولة على مكافأة 100 دولار، ولاقت الفكرة استحسان عدد كبير من نجوم الكرة.

فيما، نشر لاعب الزمالك السابق، أحمد حسام «ميدو»، مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستغرام»، وهو يتسابق مع زوجته بالدراجات الهوائية. أما رمضان صبحي، لاعب الأهلي، فظهر وهو يلعب كرة القدم مع زوجته، شقيقة الحارس شريف إكرامي، أما زميله محمود عبد المنعم «كهربا»، فقد فاجأ جماهيره بفيديوهات «التيك توك»، وظهر في مقطع فيديو أثناء تقليد أحد المطربين.