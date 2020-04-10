معدات طبية هدية زيدان للجزائر

المصدر: دبي- العوضي النمر

تتواصل المبادرات الاجتماعية لنجوم الكرة في العالم، حيث تبرع أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد الي الجزائر بمعدات طبية للمستشفيات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجاء تبرع زيدان علي شكل 5 اجهزة انعاش واجهزة للكشف ومعاينة وذلك لمستشفيات ولاية بجاية بعد ظهور 74 إصابة بها اخيرا، وتقدمت السلطات المحلية بالجزائر بالشكر لـ زيدان علي المساهمة في مواجهة الفيروس.

يذكر ان اصول الفرنسي زين الدين زيدان الي الجزائر حيث كان والداه من بلد المليون شهيد قبل انتقالهم لفرنسا والاستقرار بها .