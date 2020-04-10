تونس تعترف بمهنة لاعب رياضات إلكترونية

المصدر: متابعة - خالد المهيري

خطت تونس أولى خطواتها في تعزيز و دعم الرياضات الالكترونية في مجتمعها، اذ تم إصدار أول بطاقة تعريف وطنية مكتوب عليها في خانة المهنة "لاعب رياضات إلكترونية".

وأكد المدير التنفيذي للجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية أمين بونواس، أن هذه البطاقة تعتبر الأولى من نوعها التي يتم إصدارها في تونس، مشيراً بأن هذه الخطوة تعتبر هامة جداً خاصة أن تونس اعترفت احيراً بهذه اللعبة كرياضة مثل بقية الرياضات.

وقد أوضح أن الحصول على بطاقة تعريف تحمل مهنة "لاعب رياضات إلكترونية" يتطلب أن يكون المعني بالأمر منخرطاً في جمعية ألعاب إلكترونية تنضوي تحت راية الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية.