أوكبوتو أفضل لاعب في الدوري التونسي

المصدر: تونس - صالح قادري

أسفرت عملية رصد الآراء، التي قام بها أحد المواقع الرياضية في تونس، عن اختيار مهاجم الاتحاد المنستيري، العاجي أنتوني أوكبوتو كأفضل لاعب في الدوري التونسي لكرة القدم، حتى الجولة السادسة عشرة، قبل توقف النشاط بسبب فيروس «كورونا»، وشارك في الآراء، مدربو وقادة فرق الدوري الممتاز، وعددهم 28 نادياً، وحصل أوكبوتو على 11 صوتاً، وتلاه مهاجم الترجي التونسي الليبي حمدو الهوني بـ 9 أصوات، ثم لاعب وسط ميدان الترجي التونسي العاجي فوسي كوليبالي بصوتين، وبعد الجولة السادسة عشرة من الدوري يحتل أوكبوتو، طليعة ترتيب الهدافين برصيد 10 أهداف، وفضلاً عن أنه قناص يعرف طريق الشباك، فإنه يمتاز بلياقة بدنية جيدة، وبفنيات هائلة، وأكد رئيس الاتحاد المنستيري أحمد البلي، أن اللاعب أوكبوتو، محل متابعة عديد الفرق المحلية، بجانب الفرنسية والألمانية، وينتظره مستقبلاً كبيراً في أحد الفرق الأوروبية.