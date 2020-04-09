«كورونا» يعلّق طلب الهلال السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

علقت جائحة فيروس «كورونا»، طلب نادي الهلال السوداني عقد جمعية عمومية لإجازة النظام الأساسي، وكشف البروفيسور محمد جلال نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم ورئيس اللجنة القانونية، لـ «البيان الرياضي» عن تقدم نادي الهلال بطلب للجنة القانونية لعقد جمعيته العمومية لإجازة النظام الأساسي، وأن النادي كان قد أرسل قبل عام مسودة نظام أساسي دوّن عليها الاتحاد ملاحظات وأعادها مرة أخرى للنادي، ولم تظهر إلا مؤخرا، ما يتطلب مراجعتها من جديد للوقوف على الالتزام بملاحظات الاتحاد من عدمها بعدها يتم اتخاذ قرار بشأن الجمعية العمومية، ما اعتبره جلال بعيدا في الفترة الحالية للظرف الصحي في البلاد، والذي يمنع التجمعات بما فيها الجمعيات العمومية.