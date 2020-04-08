«فيفا» يتواصل مع «السوداني» بشأن كورونا

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

كشف الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، تفاصيل مكالمة مهمة، تلقاها من مديرة مكتب رئيس الاتحاد الدولي لكرة لقدم (فيفا) جياني إنفانتينو، وقال شداد إن المكالمة دارت حول الموقفين الخاص والعام للاتحاد السوداني في ظل جائحة «كورونا»، وأضاف: أوضحت في المكالمة أننا دخلنا في خطوات متدرجة لإيقاف النشاط بداية من لعب بعض المباريات بدون جمهور، قبل أن نستجيب لوجهة نظر السلطات الصحية بتعليق النشاط نهائياً، وقال إنه أوضح للاتحاد الدولي أنهم لو فكروا في استئناف المنافسات، فإنهم سينتظرون ليروا ما يصدر من الاتحاد الإفريقي في بطولاته التي يشارك فيها السودان، وماذا سيفعل «فيفا» بتصفيات كأس العالم.