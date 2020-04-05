الهادي يطلق مبادرة لمحاربة الفيروس

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

أعلن أكرم الهادي حارس مرمى المنتخب السوداني ونادي الأمل عطبرة، عن مبادرة أطلق عليها اسم (أخوان في الخير) لمحاربة فيروس «كورونا»، وقال إن مبادرته تستهدف جمع تبرعات مالية من نجوم الكرة السودانية، تبدأ من 100جنيه حتى 1000جنيه، من أجل محاربة الوباء ومساعدة المصابين، ووجدت المبادرة تفاعلاً كبيراً وغير مسبوق من قبل كل النجوم الدوري الممتاز، الذين أعلنوا استعدادهم للمشاركة في نجاح المبادرة، وفي سياق المبادرات من نجوم كرة القدم السودانية دعا لاعب الهلال، أطهر الطاهر، زملاءه بالنادي والمنتخب إلى الوقوف ودعم الأسر، التي لا تملك قوت يومها، وكتب على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": يطل علينا شهر رمضان المبارك، وكلنا يعلم الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وهناك من الأسر تحتاج إلى الدعم في شهر الخير والغفران.