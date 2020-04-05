النقاز بين الأهلي والترجي

المصدر: (تونس- صالح قادري)

لن تطول مغامرة الدولي التونسي حمدي النقاز، بنادي سودوفا اللتواني، الذي انضم إليه خلال شهر ديسمبر الماضي، بعقد يمتد 6 أشهر، وتفيد آخر المعلومات، أنه قد يعود إلى الدوري المصري، من بوابة الأهلي، حيث سبق له أن قال لا يوجد لاعب عربي وأفريقي، لا يتمنى اللعب للقلعة الحمراء، مضيفاً أن الأهلي، مثل الزمالك والترجي التونسي اللذين كانا يلعب لهما قبل تجربة الاحتراف الحالية، وهما من أكبر الفرق العربية والأفريقية، وبخلاف الانضمام للأهلي، تلوح في الأفق، فرضية عودة حمدي النقاز إلى الدوري التونسي، من خلال الانضمام إلى ناديه الترجي التونسي، الذي يرغب بشدة في تعزيز الجهة اليمني لخط دفاعه.

ومن جانب آخر، وفي إطار المساهمة في مقاومة فيروس «كورونا»، والحد من انتشاره، ضخ لاعبو المنتخب التونسي في صندوق الحساب 1818 المخصص لهذا الوباء إلى حد الآن مبلغاً يقدر بـ 650 ألف دينار تونسي.