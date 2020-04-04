نجوم المنتخب السوداني يطلقون مبادرة خيرية

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أطلق نجوم المنتخب السوداني لكرة القدم مبادرة خيرية للمساهمة في مكافحة "جائحة كورونا" لمساعدة وزارة الصحة والجهات ذات الصلة في حملات التعقيم والعلاج ودعم الأسر المتأثرة بهذه "الجائحة".

وبدأ الحارس الدولي أكرم الهادي سليم هذه المبادرة في مجموعة ضمت زملاؤه على موقع التواصل الاجتماعي "واتساب" وأعلن على الفور تبرعه بـ 5 الآف دولار ثم أضاف عدد من زملائه اللاعبين في الدوري السوداني للتبرع ودعم الأسر المتضررة من "جائحة كورونا" على أن تمتد المبادرة للمشاركة في الحقيبة الرمضانية، ووجدت الخطوة ترحيباً كبيراً من زملائه معلنيين دعمهم الفوري.

وعبر قائد المنتخب السوداني ولاعب الهلال السابق محمد أحمد بشه عن اعجابه بالبمبادرة واشادته بزميله أكرم، وناشد بشه، كافة الرياضيين في السودان من إداريين ومدربين ولاعبين وجماهير للوقوف مع المبادرة، ومشاركة أكرم هذا العمل الوطني والإنساني، مؤكداً ثقته في القبيلة الرياضية بأن يكون صوتها الأعلى لمواجهة هذا الظرف الذي يمر به العالم أجمع.