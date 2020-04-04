نجوم الهلال يتذكرون الإفطار على التمر في اليابان

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

غرد نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مذكراً جماهيره بتتويج "الزعيم" السعودي بطلاً لكأس سوبر آسيا 2000، وجاء في التغريدة: "إذا تصفحنا تاريخ الهلال، أكيد سنتوقف عند الآسيوية الخامسة، نجومية الكاتو واستبسال الدعيع، تميز التمياط والشلهوب، وهدف الغامدي، واحتفال الزعماء بالدرة".

وتضمنت التغريدة، رابط لفيديو لملخص كأس السوبر على "اليوتيوب"، وطالب في نهاية التغريدة، بمشاركة الجماهير ونجوم الهلال، ذكرياتهم مع هذه الكأس، والتي تغلب فيها الهلال على مستضيفه شيميزو الياباني 2-1 ذهاباً، وتعادل معه إياباً 1-1، وكانت هذه المرة الثانية التي يتوج فيها الهلال بطلاً لكأس السوبر، واللقب الآسيوي الخامس في تاريخ "الزعيم".

وعن ذكريات مباراة الذهاب، غرد نجم الهلال السابق، نواف التمياط: "من أجمل الذكريات، أذكر مباراة الذهاب كنا صائمين، ودخل وقت الإفطار بعد هدف الكاتو الأول، ونحن نحتفل، وزع علينا المسعري تمرات، ولا أنسى إبداع الدوخي والمفرج وفيصل ابواثنين والنزهان ومانغو، والشريدة الله يرحمه ويغفر له".

وغرد محمد الشهلوب نجم الهلال: "النهائيات في بطولة آسيا تحمل الكثير من الذكريات، وبصراحة أنا كان في بالي، موقف صيامنا، كما ذكروه حبايبي أبو بندر وأبو فهد، وأمسيهم بالخير، وأتذكر عمر الغامدي يقول الله يستر لا يكون ملعبهم فيه نخل بسببنا، واتوقع بيصير (صقعي)".

وغرد فيصل ابواثنين لاعب الهلال السابق: "أبو بندر، كل الذكريات معك جميلة، والأجمل انها تلتقي في القمة ويغلفها الذهب، كما انت دائماً، وجميع الزملاء الباقين، لأنهم رجال ولا يرضون بغير الذهب، فالهلال وجد ليكون في القمة".

وغرد عمر الغامدي لاعب الهلال السابق: "البطولة فيها ذكريات كثيرة، وأولها تفاعل الأمير سعود بن تركي، وتعامله معنا كأخ، وليس كرئيس نادي، وتوفيره لكل متطلباتنا، وفيه موقف مستحيل أنساه، وهو اننا لعبنا مباراة الذهاب باليابان صائمين، وأفطرنا أثناء المباراة بحبات تمر، والله يستر لا يكون ملعبهم فيه نخل بسببنا".