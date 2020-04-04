تحالف للاحتفال بمئوية النادي الإفريقي التونسي

المصدر: تونس - صالح قادري

رغم ما تعيشه تونس، وجميع دول العالم، من ظروف صعبة، بسبب فيروس «كورونا»، ورغم المرحلة الصعبة التي يمر بها أحد أبرز وأعرق الأندية التونسية، وأكثرها تتويجاً بالبطولات، وهو النادي الإفريقي، إلا أنه بدأ الاستعداد، لموسم مئوية هذا الصرح، حيث تم الاتفاق على تحالف الاحتفال بمئوية النادي، ويتكون من 100 عضو، كلهم من أبناء النادي، سواء رؤساء أو مسؤولين أو لاعبين سابقين، وقد تفاعلت جماهير النادي، مع هذه البادرة إيجابياً وقد وقع الاختيار على فنان معروف بحبه للنادي الإفريقي، وهو عدنان الشواشي، لإعداد نشيد الاحتفال بالمئوية، التي ستتواصل على امتداد عام، ويتضمن برنامجها عدة تظاهرات رياضية محلية ودولية وبرامج احتفالية في العديد من المدن.