حارس منتخب تونس على رادار الترجي

المصدر: تونس - صالح قادري

تأكد أن حارس مرمى المنتخب التونسي فاروق بن مصطفى سيغادر نادي الشباب السعودي، بما أن هذا الأخير تعاقد مع حارس أوروبي سيكون هو الحارس الأول بالنسبة له.

لذلك قرر ابن مصطفى العودة إلى تونس. وأكد مصدر لـ«البيان الرياضي» أن فاروق بن مصطفى سينضم إلى الترجي التونسي الذي يبحث من مدة عن حارس مرمى ولا سيما أن رامي الجريدي قد يغادر علماً أن فاروق بن مصطفى هو ابن النادي البنزرتي وبعد أن دافع عن شعاره مدة سنوات انضم بعدها إلى النادي الأفريقي. من جهة أخرى أفاد المصدر نفسه بأن اللاعب الجزائري يوسف البلايلي يرغب في العودة إلى الترجي بعد تجربة مع الأهلي السعودي. وكان البلايلي قد عبر خلال الميركاتو الشتوي عن رغبته في العودة إلى الترجي.