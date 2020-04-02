أحمد فتحي.. من الأهلي إلى بيراميدز

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

أبلغ أحمد فتحي، ظهير أيمن النادي الأهلي المصري، إدارة ناديه بقراره النهائي بشأن تجديد عقده المقرر نهايته بنهاية الموسم الجاري، وقرر فتحي أن يكون الموسم الجاري هو الأخير له مع الأهلي، بعد تعثر مفاوضات التجديد بسبب الأمور المادية، ورفض اللاعب الدولي عرض النادي الأهلي منحه 11 مليون جنيه في الموسم الواحد، مع تحمل النادي ضرائب تصل قيمتها إلى 3 ملايين جنيه في الموسم، بدلاً من أن يتحملها اللاعب، إضافة إلى إعفائه من خصم نسبة 25 % من قيمة تعاقده في حال عدم وصوله إلى الحد المطلوب للمشاركة في المباريات.