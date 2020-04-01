سامي الجابر ضمن 5 نجوم آسيويين لاختيار أفضلهم في كأس العالم

المصدر: متابعة ــ طلحة عبدالله

اختار الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لكرة القدم النجم السعودي سامي الجابر، ضمن خمسة نجوم للتصويت لهم من قبل الجمهور لاختيار أفضل من تألق منهم في نهائيات بطولة كأس العالم، على أن يتم تحديد النتيجة النهائية من خلال جمع نتائج التصويب إلى جانب أراء مجموعة من الخبراء، ويستمر التصويت حتى الخامس عشر من أبريل الجاري.

وشملت قائمة اللاعبين الخمسة بالإضافة إلى سامي الجابر كلا من الكوري الجنوبي بارك جي سونغ، والأسترالي تيم كاهيل، والياباني كيسوكي هوندا، والحارس الإيراني علي رضا.

وكان سامي الجابر الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة السعودية، شارك في نهائيات كأس العالم لأربع مرات متتالية بداية من عام 1994 وحتى 2006 وسجل هدفا شهيرا من ركلة جزاء في شباك المنتخب المغربي ليقود السعودية لأول فوز في كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية، وساهم معه بعد ذلك في الارتقاء إلى الدور ثمن النهائي بعد الفوز على المنتخب البلجيكي.