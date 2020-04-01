أحمد فتحي يرفض تجديد عقده مع الأهلي المصري والبوصلة نحو بيراميدز

المصدر: متابعة- عزالدين جادالله

أكد الموقع الرسمي للنادي الأهلي المصري أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح أعرب عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري، وهي المهلة النهائية لانتقال اللاعب إلى جهة أخرى، حيث أشارت مصادر مقربة من اللاعب انتقاله إلى بيراميدز المنافس الذي وقع مع أحمد فتحي لمدة ثلاثة مواسم.

وأمهل الأهلي فتحي "35 عاما" يومين فقط لاتخاذ قراره بشأن تجديد عقده الحالي مع النادي لمدة عامين أو الرحيل.

وكان أحمد فتحي قد عقد اجتماعا مع مسؤولي الأهلي، الإثنين الماضي، للحديث حول إمكانية تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولكنه طلب مهلة مقدارها 48 ساعة للرد بشكل نهائي.

وقبل ساعات من الاجتماع الجديد، نشر فتحي ، صورة في القصة الخاصة به عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، بخلفية أزرق كاملة في إشارة إلى انتقاله إلى فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومما زاد من الشكوك تغريدة وكيل اللاعب نادر شوقي المقرب من مجلس إدارة النادي الأهلي التي كتب فيها:"من اليوم أنا لا أمثل اللاعب أحمد فتحي".".

وأبلغ أحمد فتحي لاعب الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم ناديه برفضه تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وعرض الأهلي على فتحي تجديد عقده لمدة موسمين مقابل 11 مليون جنيه (نحو697 ألف دولارا) في الموسم الواحد وهو ما رفضه اللاعب.