الترجي دون هزيمة.. في موسم «كورونا»

المصدر: تونس - صالح قادري

توقف الدوري التونسي بعد 16 جولة بسبب فيروس كورونا وشهدت الجولات الماضية 246 هدفاً في 112 مباراة، وظل الترجي التونسي الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة إذ إنه فاز في 14 مباراة وتعادل مرتين وقد سجل في كل المباريات باستثناء المباراة التي جمعته بالملعب التونسي في الجولة الثامنة وقد انتهت بالتعادل السلبي.

وتبادل على تسجيل أهداف الترجي التونسي 15 لاعباً وحقق الترجي أكبر فوز أمام الشبيبة القيروانية (7-1).

وتميزت الـ 16 جولة من الدوري بتغيير المدربين حيث تمت إقالة 34 مدرباً ويحتل النجم الساحلي الصدارة بإقالة خمسة مدربين وهم البنزرتي والمحمدي وغاريدو وعماد بن يونس وقيس الزواغي، أدار مباريات الـ 16 جولة 34 حكماً من بينهم 4 حكام أجانب.

وسجل حارس مرمى النادي الأفريقي عاطف الدخيلي رقماً قياسياً تمثل في عدم قبوله لأهداف في 10 مباريات .وشهدت المباريات 25 حالة طرد كان جلها ضد نجم المتلوي الذي طرد لاعبوه في 8 مناسبات .

ويمكن القول وقبل 10 جولات من نهاية السباق إن الترجي التونسي قريب جداً من التتويج ويتصارع كل من النادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري على المركز الثاني ، فيما يتعلق الهبوط بسبعة فرق حسابياً وهي مستقبل سليمان وهلال الشابة واتحاد تطاوين ونادي حمام الانف وشبيبة القيروان والنادي البنزرتي ونجم المتلوي.