«كورونا» يؤجل تجديد عقد مدرب الزمالك

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

أجل مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، برئاسة مرتضى منصور، فتح ملف تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول، قبل اتضاح رؤية استئناف النشاط الرياضي، والذي تم إيقافه بسبب تفشي فيروس "كورونا". وتتجه النية داخل النادي، إلى تجديد التعاقد مع المدرب الفرنسي، بعد أن حقق نجاحاً كبيراً مع الفريق الأبيض، وقيادة الفريق للفوز ببطولتي السوبر الأفريقي والسوبر المحلي، إضافة للصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن يواجه الرجاء البيضاوي المغربي.من ناحية أخرى، رفض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي المصري، فكرة الاستغناء عن لاعب الوسط المالي أليو ديانج، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.