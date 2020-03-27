ياسر القحطاني: يجب مساعدة الجميع على كسر سلسلة انتشار كورونا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

كشف الاتحاد الآسيوي للكرة اليوم، عن تواصل حملة "إيقاف سلسلة المرض"، والتي أطلقها بمشاركة أبرز نجوم القارة، من أجل التوعية العامة وتشجيع الناس من كافة أرجاء العالم على القيام بدورهم في إيقاف انتشار فيروس كورنا المتجدد (كوفيد-19).

ويظهر في هذا الجزء، النجم السعودي ياسر القحطاني اللاعب السابق في منتخب السعودية ونادي الهلال، والمدربة تشان يون تينغ من هونغ كونغ والمهاجم الأسترالي آدم تاغارت لاعب نادي سوون بسامسونغ بلو وينغز.

وخاض القحطاني 112 مباراة دولية مع منتخب السعودية، وسجل خلالها 42 هدف من بينها هدف التعادل في مرمى تونس خلال نهائيات كأس العالم 2006.

وقال القحطاني: "حملة إيقاف سلسلة المرض في الاتحاد الآسيوي للكرة، ترسل رسالة قوية وموحدة للأمل والمسؤولية الاجتماعية، وأنا سعيد لتمكني من إظهار دعمي في تذكير الجميع بأننا معاً في هذا الأمر، وكذلك أننا يمكن أن نواجه انتشار فيروس كوفيد-19 بشكل جماعي".

وأضاف: "هذا الأمر يتحقق من خلال تفاصيل صغيرة يمكن أن نقوم بها، مثل ممارسة عادات النظافة الشخصية والمحافظة على مسافة مع الآخرين في هذه الأوقات، وذلك كي نصنع الفارق ونساعد الجميع على كسر سلسلة انتشار الفيروس".

وفي المقابل، قالت تشان التي كانت أول مدربة تقود فريق للرجال في دوري أبطال آسيا مع نادي ايسترن عام 2017، وفازت بجائزة أفضل مدربة في آسيا عام 2016: "أثر وباء كوفيد-19 على الكثير من الناس، ولكن نحن جميعاً كما هو الحال في كرة القدم، يجب أن نواصل إظهار شجاعة في مكافحة هذا الفيروس من خلال التعاضد، وأنا أتشرف بالمشاركة في الحملة".

وتابعت: "الآن يجب أن نحافظ على هدوءنا ونتمسك بالعقلانية، والأهم من ذلك أن نضمن بروز روح الإنسانية في تصرفاتنا من خلال المحافظة على التباعد والنظافة الشخصية، ونحن جميعاً يمكن أن نكسر سلسلة المرض من خلال الالتزام بالمعايير الوقائية التي وضعتها المنظمات الصحية".

وكان القسم الأول من هذه الحملة، قد شهد مشاركة الصينية وانغ شوانغ أفضل لاعبة في آسيا عام 2018، والهندي بايتشونغ بوتيا، والكوري الجنوبي لي دونغ-غوك الفائز بلقب دوري أبطال آسيا عام 2016 مع تشونبوك هيونداي موتورز، ولاعبين من البحرين من ضمنهما محمد الحردان.