سامي الجابر وميدو يقدمان رسالة توعية لمكافحة كورونا

المصدر: أبوظبي – البيان

قدم سامي الجابر نجم الكرة السعودية ونادي الهلال السابق، وأحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق رسالة توعية لكيفية تجنب الإصابة بفيروس كورونا وذلك ضمن حملة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لمكافحة الوباء بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وكان الفيفا قد أعلن عن انضمامه إلى منظمة الصحة العالمية في حملتها لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19" من خلال إطلاق حملة توعية يقودها أشهر نجوم كرة القدم حول العالم، من أجل دعوة جميع الناس في مختلف البلدان لاتباع الخطوات الرئيسية لوقف انتشار المرض.

وتحدث الجابر وميدو عن الاحتياطات الواجب اتخاذها لتجنب الوباء، إذ ترفع الحملة شعار "انشروا الرسالة لطرد فيروس كورونا"، وهي تروج لـ5 خطوات أساسية لحماية الصحة، وبما يتوافق مع إرشادات منظمة الصحة العالمية، وهي التركيز على غسل الأيدي، وآداب السعال، وعدم لمس الوجه، والتباعد الجسدي بين الأفراد، والبقاء في المنزل عند الشعور بالمرض.