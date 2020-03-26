«كورونا» ينقذ الكرة السودانية من العقوبات

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

قال اتحاد كرة القدم السوداني إن فيروس «كورونا» أنقذ السودان من عقوبات الاتحاد الأفريقي وتسبب في تأجيل قرار لعب كل مباريات المنتخبات والأندية خارج السودان بعد أن أمن الاتحاد الأفريقي على عدم إيفائها للمواصفات المطلوبة، مؤكداً أن خطر حرمان البلاد من التباري الدولي ما زال قائماً. وأوضح الأمين العام لاتحاد الكرة، حسن أبوجبل، أن وفد التفتيش كان من المفترض أن يجري معاينة أخرى في منتصف الشهر الجاري. وأضاف: «تسبّب رفع النشاط وتجميده من جانب فيفا وكاف في إيقاف زيارة الوفد الأخير، والذي حال وصوله كان قرار حرمان منتخبات السودان وأنديته من اللعب على أرضها حاضراً».